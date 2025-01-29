Россиянка Мария Тимофеева проиграла Энн Ли во втором круге теннисного турнира

Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла из турнира категории WTA250, проходящего в Сингапуре. Она проиграла американской спортсменке Энн Ли и не смогла попасть в четвертьфинала.

В матче второго круга 254-я ракетка мира Тимофеева уступила Энн Ли, занимающей 85-е место среди теннисисток по рейтингу WTA, со счетом 3:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 60 мин.

За это время Мария Тимофеева совершила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух полученных. На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Выйти в следующий тур на этом же турнире удалось россиянке Анне Калинской, которая одержала победу над швейцаркой Симоной Вальтер со счетом 6:2, 7:6. Ее следующей соперницей станет Маначая Савангкаев, представляющая Таиланд. Калинская находится на 18-м месте в рейтинге WTA. Призовой фонд открытого турнира в Сингапуре превышает $275 тыс.