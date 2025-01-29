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Коммерсантъ FM
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Продажи мотоциклов в России выросли на 58% и обновили рекорд

В 2024 году в России было продано 43 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше показателя предыдущего года, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Там уточнили, что это абсолютный рекорд в истории отечественного рынка.

Как отмечает «Автостат», продажи в сегменте мотоциклов росли в течение 22 месяцев подряд. В 2024 году ежемесячная динамика находилась в диапазоне от 23% до 89%. «Во многом это связано с появлением на нашем рынке многих брендов из Китая взамен ушедших европейских, японских и американских, которые при этом имеют и более низкую цену»,— говорится в сообщении агентства.

Лидером по числу продаж осталась Regulmoto — 7,5 тыс. мотоциклов (+99%). Racer продал 4,6 тыс. мотоциклов (+46%), Motoland — 4,1 тыс. (+69%), Bajaj — 3 тыс. (+5%), Voge — 2,7 тыс. (+112%). Самой популярной моделью на российском рынке, как и в 2023 году, стал Racer RC300 (2,1 тыс.).

В 2024 году Межрегиональная ассоциация автошкол сообщала о росте спроса на права для управления мотоциклом в четыре раза. Там объясняли, что мотоциклы дешевле машин, в связи с чем некоторые россияне пересаживаются на двухколесный транспорт.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «В автошколах разъезжают на мотоциклах».

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