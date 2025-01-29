В Нурлате закрыли несанкционированное кафе

По иску прокуратуры Нурлата в городе приостановили работу несанкционированного кафе в нежилом здании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Татарстана

Заведение общепита работало в ночное время без лицензии и нарушало требования пожарной безопасности, создавая угрозу жизни людей.

После вмешательства Нурлатской городской прокуратуры суд запретил владельцу помещения осуществлять в нем какую-либо деятельность до устранения всех нарушений.

В Казани 14 января временно приостановили работу кафе Kantin после семи обращений жителей о пищевом отравлении.

Дарья Сайфиева