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В Нурлате закрыли несанкционированное кафе

По иску прокуратуры Нурлата в городе приостановили работу несанкционированного кафе в нежилом здании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Татарстана

Заведение общепита работало в ночное время без лицензии и нарушало требования пожарной безопасности, создавая угрозу жизни людей.

После вмешательства Нурлатской городской прокуратуры суд запретил владельцу помещения осуществлять в нем какую-либо деятельность до устранения всех нарушений.

В Казани 14 января временно приостановили работу кафе Kantin после семи обращений жителей о пищевом отравлении.

Дарья Сайфиева

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