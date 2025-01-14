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В Казани закрыли кафе «Kantin» после семи обращений о пищевом отравлении

В Казани временно приостановили деятельность кафе «Kantin» после семи обращений жителей о пищевом отравлении. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Обращения от граждан поступили 7 января после обеда в кафе на ул. Островского 5 и 6 января. В ходе проведенного расследования в пробе оливье обнаружили кишечную палочку, а в смыве с разделочной доски — бактерии группы кишечных палочек. Также установлено, что:

  • в заведении была продукция без маркировки;
  • при изготовлении блюд не обеспечили поточность технологических процессов, допускались пересечения потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной посуды;
  • в кафе не проводили производственного контроля;
  • в заведении не было моечных ванн для мытья мяса и домывки овощей;
  • не был проведен ремонт производственных помещений, а также мероприятия по профилактике проникновения грызунов;
  • до работы допустили поваров без медицинских книжек с данными медосмотра.

С реализации сняли 33 партии продукции весом 163 кг. Кафе опечатали. Суд приостановил деятельность кафе «Kantin» ИП Аджароглу Алааттин на 50 суток.

У заболевших посетителей и персонала по результатам исследований не выявлено возбудителей кишечных инфекций.

Диана Соловьёва

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