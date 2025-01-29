В Орловской области вырастет стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
С 1 февраля вырастет стоимость проезда по межмуниципальным автобусным маршрутам Орловской области. Цена за 1 км вырастет на 14% — с 2,5 руб. до 2,85 руб. Это следует из приказа регионального департамента госрегулирования цен и тарифов. Срок действия нового тарифа не установлен.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Стоимость перевозки багажа увеличится следующим образом:
- за поездку длиной до 25 км — с 16,85 до 19,21 руб.;
- от 25 до 50 км — с 29,83 до 34,01 руб.;
- от 50 до 75 км — с 39,04 до 44,51 руб.;
- от 75 до 100 км — с 46,13 до 52,59 руб.;
- свыше 100 км за каждые последующие 100 км — с 56,91 до 64,88 руб.
В последний раз стоимость проезда на орловских межмуниципальных маршрутах повышали с 1 января 2024 года — на 13,6%. С 1 января 2025-го на 4 руб. подорожал проезд в общественном транспорте Орла.