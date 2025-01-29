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Опубликован рейтинг управляющих компаний Ярославской области

Ярославский «Центр развития ЖКХ» (учрежден правительством региона) составил рейтинг управляющих компаний, в который вошли 153 организации. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В рейтинге каждая компания оценена на конкретный балл. От него зависит, в какой зоне — зеленой, желтой или красной — находится УК. Так, согласно рейтингу «Центра развития ЖКХ», первое место с максимальным баллом (10) занимает МУП «Коммунальник», расположенное в Большом селе. На втором месте ООО «Управляющая жилищная компания» (Гаврилов-Ям, 9 баллов).

Из крупных управляющих компаний Ярославля, по версии «Центра развития ЖКХ», наибольшие баллы получило АО «Управдом Ленинского района» — 5 баллов (желтая зона). АО «Управдом Дзержинского района» оценено в 0 баллов (красная зона), АО «Управдом Кировского района», «Управдом Заволжского района» и НАО «Управдом Фрунзенского района» — в -2 балла (красная зона), АО «Управдом Красноперекопского района» — в -3 балла (красная зона).

Последние места в рейтинге занимают компании с баллом -4. Это ООО «Заволжская управляющая компания» (Кузнечиха), ООО «Единая Управляющая Компания» (Рыбинск), ООО «Забота» (Ярославль) и ООО «Управляющая компания Тутаевского муниципального района».

Критерии оценки в рейтинге не раскрываются. Ранее рейтинга управляющих компаний региона не было, составлялся только по Ярославлю.

Напомним, что «Центр развития ЖКХ» создал Единую диспетчерскую службу области. Планируется, что УК заключат с ней договоры на обслуживание. Эта работа будет выполняться на возмездной основе.

Алла Чижова

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