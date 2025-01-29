В аэропорту Курумоч не допущено к ввозу почти 200 килограммов растительной продукции

За прошлую неделю сотрудники Россельхознадзора продолжили мероприятия по карантинному контролю на пограничном фитосанитарном пункте пропуска аэропорта «Курумоч». Ими было досмотрено 962 единицы багажа граждан, прибывших из ближнего и дальнего зарубежья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ведомства, в результате досмотра у 80 авиапассажиров из Республик Таджикистан и Узбекистан было выявлено 198,5 кг подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. Среди изъятого были орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений и другие продукты.

Вся изъятая продукция была уничтожена под контролем специалистов Россельхознадзора.

Алексей Алексеев