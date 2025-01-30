«Птицефабрика Акашевская» оспаривает взыскание за слив помета на сельхозземли

27 января Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире принял апелляционную жалобу «Птицефабрики Акашевская» после того, как Арбитражный суд Республики Марий Эл решил взыскать с марийской птицефабрики 9,38 млн руб. из-за слива сточных вод на сельскохозяйственные земли. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Иск к птицефабрике подало Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора еще в июле 2024 года. Ответчик в ходе судебного разбирательства отметил, что не сливал на земельный участок сточные воды. Согласно его позиции, помет птиц был направлен по просьбе арендатора земельного участка, сельскохозяйственного производственного кооператива СХА «Лажъял», отметив, что побочные продукты животноводства соответствуют разработанным для них техническим условиям и представляют собой удобрения, способствующие улучшению плодородия почв.

«Птицефабрики Акашевская» также заранее уведомила Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл о передаче упомянутых побочных продуктов СПК СХА «Лажъял».

Специализированная лаборатория провела анализ почвенных образцов и выявила, что даже после слива помета в почве по-прежнему недостаточно доступных питательных веществ для нормального развития растений. Во время обследования сотрудники Волжско-Камского управления Росприроднадзора заметили «КамАЗ» с надписью «Акашевская», который ехал вдоль земельного участка параллельно автодороге и сливал сточные воды на почву. Общая площадь загрязненного участка составила 3,88 тыс. кв. метров.

Отбор проб на загрязненном земельном участке показал превышение концентрации фосфатов и нитратов до 4,3 раз по сравнению с фоновой концентрацией. Управление предложило птицефабрике возместить вред, но она не внесла 9,38 млн руб. в установленный срок.

В итоге Арбитражный суд Республики Марий Эл удовлетворил иск к птицефабрике о взыскании 9,38 млн руб. Птицефабрика подала апелляцию, и Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире принял ее к производству 27 января 2025 года. Следующее заседание по делу состоится 25 февраля.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Птицефабрика Акашевская» занимает 10 место в отрасли животноводства по объему выручки в России. Ее выручка в 2023 году составила 33 млрд руб., чистая прибыль — 7,6 млрд руб., а стоимость — 8,4 млрд руб.

Влас Северин