На рынке сладостей сложилась высокая конкуренция

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов назвал кондитерское направление самым рискованным для инвестиций. По его словам, производство сладостей на предприятии составляет менее 10% от объема выпускаемой продукции.

«Дорожает не одно, так другое: какао, растительные жиры, сливочное масло. Сырьевая составляющая здесь очень сильно привязана к растущим каждый год мировым ценам на продовольствие и валютным курсам»,— сказал Дмитрий Козлов в интервью «Ъ».

Господин Козлов добавил, что на рынке кондитерской продукции самая высокая конкуренция. По его словам, это связано с длительным сроком хранения таких товаров и с тем, что «цена за 1 кг здесь выше, чем в случае с хлебом».

В декабре «Ъ» писал, что шесть производителей кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен на 10–20%. Они объясняли рост стоимости сладостей ослаблением рубля и подорожанием ингредиентов.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Козлова «Дорожает то одно, то другое».