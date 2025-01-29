В нескольких районах Краснодарского края объявляли ракетную опасность
На территории нескольких районов Краснодарского края была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Фото: loon.site
Сигналы получили жители Славянского и Крымского районов. О подобных сообщениях также в соцсетях сообщили жители Красноармейского и Калининского районов.
Через некоторое время сигнал ракетной опасности отменили.