В нескольких районах Краснодарского края объявляли ракетную опасность

На территории нескольких районов Краснодарского края была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сигналы получили жители Славянского и Крымского районов. О подобных сообщениях также в соцсетях сообщили жители Красноармейского и Калининского районов.

Через некоторое время сигнал ракетной опасности отменили.

Татьяна Ручкина