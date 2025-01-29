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В нескольких районах Краснодарского края объявляли ракетную опасность

На территории нескольких районов Краснодарского края была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Сигналы получили жители Славянского и Крымского районов. О подобных сообщениях также в соцсетях сообщили жители Красноармейского и Калининского районов.

Через некоторое время сигнал ракетной опасности отменили.

Татьяна Ручкина

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