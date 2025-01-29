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Пролив конструкций продолжают на кстовском заводе, пострадавшем от беспилотника

Спасатели по состоянию на 16:00 29 января ведут профилактический пролив металлических конструкций для их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта. Такова информация ГУ МЧС по Нижегородской области о ликвидации пожара на предприятии «СИБУР-Кстово», пострадавшем от падения обломков украинских беспилотников.

Площадь пожара в ведомстве не уточняют.

В пресс-службе «СИБУР-Кстово» добавили, что аккредитованная лаборатория взяла пробы атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия. Превышений предельно допустимой концентрации по контролируемым веществам не зафиксировали, как и ущерба окружающей среде.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ночью 29 января в Нижегородской области сбили три украинских беспилотника.

Галина Шамберина

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