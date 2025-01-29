Браузер Edge защитит пользователей от мошенников с помощью анализа экранов ПК

Американская корпорация Microsoft добавила в браузер Edge инструмент Scareware blocker, предназначенный для защиты от так называемых программ-страшилок, которые побуждают пользователей загружать вирусы под предлогом борьбы с вредоносным ПО. Для этого браузер будет анализировать происходящее на экранах пользователей с помощью компьютерного зрения.

Программы-страшилки появляются как всплывающие окна антивируса и сообщают, что на компьютере пользователя якобы обнаружены вирусы. Под предлогом удаления вируса они предлагают установить свое ПО, которое само по себе является вирусом. Новый инструмент Edge Scareware blocker будет блокировать мошеннические ресурсы, когда они попытаются открыть полноэкранное сообщение.

Евгений Федуненко