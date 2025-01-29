В Самарской области режим «черного неба» объявлен до конца января

Режим «черного неба» будет введен в Самарской области с 19:00 в среду до 13:00 в четверг и с 19:00 в четверг до 13:00 (MSK+1) пятницы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

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«Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия.— "Ъ-Волга") первой степени опасности»,— говорится в сообщении.

В частности, в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном и Безенчуке ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. На крупные предприятия на указанных территориях переданы соответствующие предупреждения.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности приводят к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. На время режима «черного неба» жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами и заниматься физкультурой и спортом на закрытых площадках.

Режим «черного неба» уже объявлялся в Самарской области в текущем году. В последний раз это произошло на минувшей неделе во вторник, 21 января.

Георгий Портнов