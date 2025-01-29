Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области режим «черного неба» объявлен до конца января

Режим «черного неба» будет введен в Самарской области с 19:00 в среду до 13:00 в четверг и с 19:00 в четверг до 13:00 (MSK+1) пятницы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия.— "Ъ-Волга") первой степени опасности»,— говорится в сообщении.

В частности, в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном и Безенчуке ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. На крупные предприятия на указанных территориях переданы соответствующие предупреждения.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности приводят к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. На время режима «черного неба» жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами и заниматься физкультурой и спортом на закрытых площадках.

Режим «черного неба» уже объявлялся в Самарской области в текущем году. В последний раз это произошло на минувшей неделе во вторник, 21 января.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...