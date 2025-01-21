В Самарской области объявлен режим «черного неба»

Режим «черного неба» объявлен в Самарской области во вторник, 21 января, до 19:00 (MSK+1). Об этом сообщает Приволжское УГМС.

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«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.

Также для отдельных источников выбросов в Тольятти были объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Соответствующие предупреждения переданы в филиалы ПАО «Т Плюс» и на ПАО «КуйбышевАзот».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В этот период жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами и заниматься физкультурой и спортом на закрытых площадках.

Георгий Портнов