В Самарской области объявлен режим «черного неба»
Режим «черного неба» объявлен в Самарской области во вторник, 21 января, до 19:00 (MSK+1). Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ
«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.
Также для отдельных источников выбросов в Тольятти были объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Соответствующие предупреждения переданы в филиалы ПАО «Т Плюс» и на ПАО «КуйбышевАзот».
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В этот период жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами и заниматься физкультурой и спортом на закрытых площадках.