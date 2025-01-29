Apple выпустила обновление iOS 18.3 с поддержкой Starlink

Американская корпорация Apple выпустила обновление iOS 18.3, в котором добавила новые функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, а также поддержку подключения к беспроводной спутниковой сети Starlink. ИИ-функции будут доступны только для смартфонов iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и всех моделей iPhone 16.

С помощью функции Visual Intelligence получится добавлять события в календарь после сканирования данных с плакатов или рекламных листовок. Появилась возможность генерации новостных сводок, а в «Калькуляторе» вернули функцию повтора последней операции при нажатии кнопки равенства.

Возможности подключения к Starlink пока доступны ограниченному количеству пользователей. С помощью сети можно обмениваться обычными сообщениями, а в будущем — пользоваться спутниковым интернетом и совершать звонки.

Евгений Федуненко