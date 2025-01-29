СК возбудил дело после падения рабочего со строящейся эстакады в Усть-Луге
Следователи после падения рабочего со строящейся эстакады в Усть-Луге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает СУ СК по Ленобласти 29 января.
Фото: СУ СК по Ленобласти
Сотрудники ведомства установили, что сотрудник подрядной организации, руководивший работами по монтажу эстакады, расположенной на площадке строящегося газоперерабатывающего комплекса, не обеспечил безопасное выполнение работ с использованием страховочного троса.
В результате допущенных нарушений с высоты сорвался 42-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, назначены необходимые судебные экспертизы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд дал полтора года условно гендиректору «ПСК» Алексею Бутусову за смерть мигранта на стройке. Последний осенью 2024 года упал с высоты при уборке мусора с крыши дома 18 по улице Стойкости.