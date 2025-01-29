СК возбудил дело после падения рабочего со строящейся эстакады в Усть-Луге

Следователи после падения рабочего со строящейся эстакады в Усть-Луге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает СУ СК по Ленобласти 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ленобласти Фото: СУ СК по Ленобласти

Сотрудники ведомства установили, что сотрудник подрядной организации, руководивший работами по монтажу эстакады, расположенной на площадке строящегося газоперерабатывающего комплекса, не обеспечил безопасное выполнение работ с использованием страховочного троса.

В результате допущенных нарушений с высоты сорвался 42-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд дал полтора года условно гендиректору «ПСК» Алексею Бутусову за смерть мигранта на стройке. Последний осенью 2024 года упал с высоты при уборке мусора с крыши дома 18 по улице Стойкости.

Андрей Маркелов