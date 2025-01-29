70 человек погибли при пожарах в жилых домах Ярославской области в 2024 году

В Ярославской области в 2024 году в жилых домах произошло 685 пожаров, в них погибли 70 человек, в том числе четверо детей. Статистику приводит аппарат уполномоченного по защите прав человека в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В многоквартирных домах произошло 316 пожаров, в частных — 287. Также пострадали 78 человек. Основными причинами возгораний называются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, а именно шалость детей с огнем и неосторожность при курении.

В этом году в регионе произошло уже 44 пожара в жилых зданиях. В них погибли 10 человек, в том числе два ребенка. «Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 19 января в многоквартирном доме на улице Калинина произошел пожар в квартире на первом этаже. Погибли двое взрослых и двое детей.

Алла Чижова