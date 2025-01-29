Генпрокуратура признала реестр ущерба Украины нежелательной организацией
Генпрокуратура признала Реестр данных об ущербе на Украине (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine) нежелательной организацией на территории России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности нашей страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки»,— говорится в заявлении Генпрокуратуры. На сайте реестра оспаривается принадлежность к России Крыма, Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, пишет пресс-служба. Кроме того, по заявлению Генпрокуратуры, на сайте критикуется внешняя политика России, а также публикуются статьи, дискредитирующие действия армии России на Украине.
Реестр основал Совет Европы в Гааге. Первую информацию об убытках он начал принимать в апреле 2024 года. Решение о создании реестра поддержали 46 стран—членов Совета Европы. Премьер Украины Денис Шмыгаль называл его «реальным механизмом для компенсации» нанесенного стране ущерба.