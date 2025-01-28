СК предъявил обвинение двум участникам массовой драки на Лабораторной улице

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после массовой драки на Лабораторной улице, сообщает городское управление СК России. По данным правоохранителей, 25 января четверо молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, напали на оппонентов и стали наносить им удары руками и ногами.

Двое фигурантов дела на данный момент задержаны, одному из них на текущий момент нет 18 лет. Злоумышленникам предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия, которые позволят выявить все обстоятельства конфликта, продолжаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правоохранительные структуры заинтересовались инцидентом после того, как ролик с массовой дракой попал в Интернет. Дело на личном контроле держит глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Андрей Маркелов