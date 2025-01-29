В 2024 году на территории Республики Татарстан зарегистрировали 250 смертельных случаев из-за алкогольного отравления. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Юлия Булатова в ходе заседания итоговой коллегии ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за год от отравления алкоголем погибло 250 человек

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Татарстане за год от отравления алкоголем погибло 250 человек

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Смертность от алкогольных отравлений на 13% превысила показатели 2023 года. Всего в 2024 году от отравления алкоголем пострадали 562 человека.

В структуре алкогольных отравлений, как и в предыдущем году, наибольшую долю составляют отравления этанолом — более 60%. В отличие от прошлого года, наблюдается снижение случаев отравления неуточненным спиртом в 1,2 раза, а также уменьшение числа алкогольных отравлений среди детей — в 2024 году зарегистрировано 27 таких случаев по сравнению с 37 годом ранее. Так, в прошедшем году был зарегистрирован один смертельный случай отравления этанолом 11-летней девочки в Казани.

Влас Северин