Алексей Михайлов возглавил нижегородский филиал «Мегафона»

Директором нижегородского филиала оператора связи «Мегафон» назначен Алексей Михайлов. На должности топ-менеджера он будет внедрять клиентоцентричный подход во все процессы компании и развивать услуги больших данных, кибербезопасности, облачных сервисов, M2M и IoT, сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Михайлов

Фото: «Мегафон» Алексей Михайлов

Фото: «Мегафон»

Алексею Михайлову 38 лет. Он окончил Псковский государственный политехнический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». В телекоммуникационной сфере работает 16 лет. В «Мегафон» пришел в 2022 году, занимал руководящие должности в Великом Новгороде и Архангельской области.

Предыдущий руководитель нижегородского филиала «Мегафона» Роман Куликов назначен директором по продажам на массовом рынке Северо-Западного региона.

Елена Ковалева