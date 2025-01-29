В Саратовской области чиновники провернули незаконную концессию

Администрация Базарно-Карабулакского района Саратовской области сдала в концессию две котельные и оборудование для теплоснабжения на незаконных основаниях. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Как удалось установить прокуратуре, администрация заключила договор с ресурсоснабжающей компанией без проведения обязательных конкурсов. Чиновники не стали информировать об этом антимонопольную службу.

Надзорный орган попросил арбитражный суд отменить сделку. После ознакомления с материалами суд удовлетворил иск прокуратуры.

Павел Фролов