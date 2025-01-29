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Туапсинский суд рассматривает дело об изъятии земли под 52 домами

В Туапсинском районе идет судебный процесс по иску прокуратуры, требующий изъять в пользу государства земельные участки в поселке Ольгинка, где расположены 52 частных дома, сообщает «"КП"-Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собственники утверждают, что приобрели недвижимость в 90-х и 2000-х годах законно, сделки регистрировали в Росреестре, а у некоторых объектов сменилось несколько владельцев. Однако надзорный орган считает участки курортными и непредназначенными для частной застройки.

Очередное заседание суда прошло 29 января. Слушания отложены до 10 февраля.

Днем ранее Конституционный суд РФ по аналогичному делу в Сочи встал на сторону садоводов, указав на истечение срока давности и защиту прав собственников.

Нурий Бзасежев

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