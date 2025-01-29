Руководитель аппарата раиса Татарстана Асгат Сафаров раскритиковал тиражирование видео прилетов БПЛА и публикацию фотографий технической подсветки на заводах, выдаваемой за пожар. Об этом он заявил на коллегии республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», передает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации раиса назвал безответственным публикацию видео прилетов БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава администрации раиса назвал безответственным публикацию видео прилетов БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Глава администрации раиса назвал такие действия безответственными, отметив, что подобные публикации помогают противнику и создают угрозу для жизни людей и инфраструктуры республики.

«Прежде чем что-либо опубликовать, конечно же, важно себе задать вопрос, кому это поможет, как это повлияет на людей, безопасно ли для общества. Здесь как лозунг — будьте голосом правды, делайте это ответственно и с заботой о людях», — подчеркнул господин Сафаров.

29 января МЧС дважды объявило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане.

Анар Зейналов