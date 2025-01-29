МЧС ночью предупредило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане

Ночью 29 января в республике объявили угрозу атаки беспилотников. Сообщение появилось в приложении МЧС России в 3:31.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами», — написало ведомство.

Это второе предупреждение за ночь, первая угроза атаки объявлялась с 00:34 до 02:41.

Также ночью 29 января с 00:55 до 02:35 утра в аэропорту Казани вводились временные ограничения, сообщил представитель Росавиации. За это время на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в столицу Татарстана.

Упавшие обломки БПЛА привели к пожару в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Глеб Никитин. Сообщение опубликовано в 2 утра.

Из-за угрозы атаки БПЛА утром с 02:56 до 04:32 был закрыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

В Смоленской области 29 января зафиксирована массированная атака беспилотниками. Один из дронов пытался атаковать объект ядерной энергетики и был ликвидирован системой ПВО, сообщил глава региона Василий Анохин. Разрушений и пострадавших нет.

Всего минувшей ночью над Россией средствами ПВО было уничтожено 104 украинских беспилотника. 47 — над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, 7 — над Тверской, 4 — над Белгородской, 3 — над Нижегородской, 3 — над Калужской, по 1 — над Ростовской и Ленинградской областями.

Дарья Сайфиева