Биржевая стоимость бензина выросла на 2%

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сегодня, 29 января, выросла на 2%. Зимнее дизельное топливо подешевело на 0,1%, летнее — подорожало на 0,67%.

Стоимость бензина АИ-92 в Европейской части России за торговую сессию выросла на 2,08%, до 51,44 тыс. руб. за тонну. Цена на АИ-95 увеличилась на 1,81%, до 53,39 тыс. руб.

Зимний дизель стоит 60,59 тыс. руб., летний — 57,88 тыс. руб. Мазут подорожал на 1,56%, до 33,52 тыс. руб., авиакеросин — на 0,01%, до 83,38 тыс. руб. Стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась на 6,92%, до 19,48 тыс. руб.

По информации «Ъ», крупнейшие российские нефтекомпании могут получить разрешение на зарубежные поставки бензина еще как минимум на месяц. Это позволит производителям максимально загрузить НПЗ.

Подробнее о том, как это повлияет на оптовую стоимость бензина,— в материале «Ъ» «Нефть недопереработала».