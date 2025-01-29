В России за год заблокировали продажу 307 млн единиц табачной продукции

С 1 апреля 2024 года на кассах в России заблокировали продажу 307 млн единиц табачной продукции с нарушениями. Об этом рассказал директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Он пояснил, что при продаже система маркировки проверяет товар по нескольким критериям. Пачку могут заблокировать, если в системе маркировки нет данных о ее вводе в оборот, либо есть запрет на ее продажу. Также причиной может являться продажа с нарушением установленной государством розничной цены.

«За девять месяцев 2024 года заблокировано 307 млн единиц продукции, из которых 279 млн — это сигареты, 24 млн — никотинсодержащая продукция и почти 5 млн — альтернативная табачная продукция»,— рассказал господин Заславский на пресс-конференции.

За прошлый год от участников оборота в систему маркировки поступили сведения о 257 млн кг табачного сырья и 55 тыс. л сырья для производства никотинсодержащей продукции. Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко заявил, что количество закрытых подпольных производств выросло на 40% в годовом выражении, до 21. Он назвал это историческим рекордом. По подсчетам экспертов, дополнительные доходы в виде акцизов и других налоговых поступлений, полученные государством в 2024 году, составили около 22 млрд руб.

С 1 марта 2024 года табачный рынок в России начал регулироваться по аналогии с алкогольным. Производство и хранение табачной продукции стало разрешено только при наличии лицензии. В ноябре в Госдуму внесли законопроект об ответственности за оборот табачной продукции без маркировки.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «И дым таможенный нам сладок и приятен».