Матвиенко возмутилась работой обновленных центров занятости

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко посчитала недостаточно эффективными результаты модернизации центров занятости населения, на которые из федерального бюджета были потрачены почти 5 млрд руб. Проведенные мероприятия существенно не повлияли на число трудоустроенных граждан и уровень предоставления услуг работодателям, сообщила она на «правительственном часе» с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Госпожу Матвиенко также смутили данные кадрового анализа обновленных центров занятости, согласно которым численность административно-управленческого персонала выросла на 15%, а численность основного персонала уменьшилась на 14,5%. «На одного сотрудника центра занятости населения оказываются услуги менее чем одному человеку в рабочий день. Это что за центры, кого они занимают? Себя?» — возмутилась глава Совфеда (цитата по «Интерфаксу»).

Она высказала недовольство тем, что в сфере подготовки специалистов до сих пор сохраняются профессии, которые, с учетом прогноза экономического развития России до 2036 года, вскоре станут совсем не нужны, и их носители — «разочарованными жизнью». Госпожа Матвиенко предложила расширить прием студентов в ПТУ и техникумы по востребованным направлениям.

За два года программу модернизации провели в 29 регионах России. По итогам 9 месяцев 2024 года средний уровень трудоустройства по регионам-участникам проекта составил 67,7%. Программа включает обновление офисов, создание внутренней навигации, функциональных зон для работы с посетителями и новые подходы к организации работы.