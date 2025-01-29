В 2024 году в Татарстане изъяли более 67 тысяч литров алкоголя

За прошлый год в республике сотрудниками Госалкоинспекции совместно с МВД и другими ведомствами изъяли 67,5 тыс. литров спирта, суррогата алкоголя и самогона. Об этом сообщили на итоговой коллегии Госалкоинспекции республики.

Кроме того, по требованию прокуратуры Татарстана за год было проведено 95 внеплановых проверок в компаниях, осуществляющих розничную продажу пива. Нарушения выявили у 56 хозяйствующих субъектов и изъяли около 800 литров алкогольной продукции.

В Татарстане в прошлом году забраковали 65,3 тыс. декалитров алкоголя среди ввезенной продукции.

Дарья Сайфиева