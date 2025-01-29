В Татарстане в 2024 году забраковали 65,3 тыс. декалитров ввезенного алкоголя

В 2024 году в Татарстане забраковали 65,3 тыс. декалитров (дал) алкоголя среди ввезенной продукции. Это на 39% меньше, чем в 2023 году (106,4 тыс. дал). Об этом сообщил руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан Жаудат Ахметханов на заседании итоговой коллегии ведомства.

Забракованный алкоголь составил 2,0% от общего объема проверенной продукции.

Наибольший объем брака пришелся на слабоалкогольные напитки — 25%, 21% выявили в ликероводочных изделиях, 18% — виноградных винах, 13% — коньяке, 12% — фруктовых винах, 9% — игристых винах. Еще по 2% пришлось на винные напитки и водку.

В 2024 году в Татарстан ввезли и проверили более 3,3 млн декалитров алкогольной продукции более 10,1 тыс. наименований. Это на 8% меньше, чем в 2023 году, когда было проверено более 3,6 млн дал 10,4 тыс. наименований. В 2024 году в Татарстане проверили 373,3 тыс. дал водки 272 наименований. Это на 19% меньше, чем в 2023 году (461,3 тыс. дал 279 наименований).

Диана Соловьёва