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В Ростове увеличились объемы строительства на 35% в 2024 году

По приросту площадей Ростов занял первое месте в рейтинге из 22 городов, в которых объемы строительства в прошлом году превысили 1 млн кв. м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитический центр ИА «Движение.ру» и компанию DEVISION.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Второе и третье место в рейтинге заняли Казань (+32%) и Уфа (+30%). В Екатеринбурге, Хабаровске, Тюмени, Владивостоке и Перми площади застройки увеличились на 20-30%. Больше всего объемы строительства сократились в Краснодаре (на 7,1%), Самаре (8,8%), Ижевске (11,7%) и Санкт-Петербурге (21%).

По итогам прошлого года застройщики Ростова выручили 89,8 млрд руб.

Ева Китаева

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