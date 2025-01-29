В четверг, 30 января, в ночные и утренние часы на территории Татарстана и Казани ожидаются туман и гололед. Также прогнозируется сильная гололедица на дорогах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 30 января в Татарстане ночью и утром ожидаются туман и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 30 января в Татарстане ночью и утром ожидаются туман и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что нужно с осторожностью передвигаться по дорогам и улицам. Во время перехода проезжей части при возможности использовать надземные и подземные переходы.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в ночные часы температура составит от -2 до +1 градуса, днем — от 0 до +3 градусов.

Артём Дергунов