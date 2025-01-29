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Коммерсантъ FM
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Депутат предложила дать мобилизованным право уволиться со службы при рождении четвертого ребенка

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла законопроект о праве военнослужащих по контракту уволиться из армии при рождении «четвертого и последующих» детей. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Госпожа Останина напомнила, что указом президента РФ от 21 сентября 2022 года мобилизованные приравнены к военнослужащим по контракту. При этом по действующему законодательству отсрочка от мобилизации дается при наличии на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Также депутат указывает, что в январе 2024 года глава государства подписал указ № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

«Полагаем необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту, родился четвертый и последующий ребенок, рассматривая это как основание для увольнения с военной службы»,— заключила госпожа Останина. На сегодняшний день законопроект не получил отзыва правительства, профильного комитета и правового управления Госдумы.

Эмилия Габдуллина

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