В Чапаевске открылся офис ВТБ

ВТБ открыл офис в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отделение компактного формата открыто на ул. Ленина, 88. В банке уточнили, что в офисе нет стоек и перегородок: общение с клиентами происходит в комфортных зонах с мягкой мебелью.

В Самарской области работает 32 отделения ВТБ в семи городах: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном, Кинеле, Жигулевске, Сызрани. Офис банка также имеется в поселке Придорожный Волжского района (микрорайон Южный город). Ежедневно отделения ВТБ в регионе посещают более 2 тыс. человек.

Андрей Сазонов