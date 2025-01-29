Менеджеры по продажам стали самыми востребованными специалистами на Кубани

С начала года в Краснодарском крае опубликовано более 30 тыс. вакансий. По данным платформ hh.ru, наибольший спрос наблюдается на менеджеров по продажам и работе с клиентами — 4,8 тыс. предложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, для которых открыто почти 4,5 тыс. вакансий. Замыкают тройку наиболее востребованных специалистов операторы колл-центров — 2,4 тыс. предложений.

Также в числе популярных профессий водители (более 1,6 тыс. вакансий), повара, пекари и кондитеры (1,6 тыс.), а также врачи и бухгалтеры (по 1,5 тыс.).

По оценке экспертов, начиная с 2023 года на массовые профессии в торговле, логистике, рабочий и производственный персонал приходится свыше 60% всех открытых вакансий как в регионе, так и в целом по стране. Тенденция сохранится и в 2024 году, отмечают в пресс-службе платформы.

Вячеслав Рыжков