Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в ДР Конго из-за риска утечек вирусов

Роспотребнадзор взял на контроль эпидемическую ситуацию в Демократической Республике Конго. В связи с начавшимся там вооруженным конфликтом возник риск утечек из биолабораторий, сообщал Международный комитет Красного Креста.

По данным ведомства, одна из лабораторий, которая входит в группу риска, расположена в Национальном институте биомедицинских исследований в городе Гома на границе с Руандой. В ней хранятся образцы возбудителей геморрагических лихорадок, в том числе вируса Эбола. В Конго возникают перебои с электричеством, что может привести к утечкам опасных патогенов из лаборатории.

Роспотребнадзор утверждает, что деятельность лаборатории финансируется Агентством США по международному развитию и французским Фондом Мерье. Ведомство обвинило страны Запада в «безответственном подходе при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран».

Для повышения «лабораторного потенциала африканских стран» в Бурунди, Уганду и Конго были доставлены мобильные лаборатории Роспотребнадзора. Чтобы не допустить попадание опасных инфекций в Россию в пунктах пропуска через границу работает автоматизированная система «Периметр», которая помогает выявлять лиц с признаками инфекционных болезней.

Повстанческое движение группировка «Движение 23 марта» (М23) в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. 27 января она заявила о захвате города Гома. Правительство ДР Конго сочло это объявлением войны. ООН считает, что М23 получает оружие от властей Руанды.