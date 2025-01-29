Совет федерации прекратил полномочия архангельского сенатора Александра Некрасова

Сенатор от исполнительной власти Архангельской области Александр Некрасов (КПРФ) досрочно и по собственному желанию ушел в отставку. На заседании в среду, 29 января, Совет федерации единогласно прекратил его полномочия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Некрасов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Александр Некрасов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Господин Некрасов, который представлял в верхней палате архангельского губернатора Александра Цыбульского, был наделен сенаторскими полномочиями 9 октября 2020 года. До этого он дважды избирался в Госдуму от КПРФ, а еще ранее руководил строительным холдингом «Лидер».

Напомним, в случае досрочного прекращения полномочий сенатора от исполнительной власти глава региона может заменить его одним из кандидатов, входивших в предвыборную губернаторскую «тройку» претендентов на сенаторское кресло. В соответствующем списке, который в 2020 году представил в областной избирком господин Цыбульский, помимо коммуниста значились депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина и экс-сенатор Виктор Павленко (сейчас он работает полпредом губернатора в областном собрании депутатов). Однако в администрации губернатора Архангельской области «Ъ» сообщили, что они оба уже «выразили желание сохранить действующие места службы».

«У главы региона Александра Цыбульского есть установленные законодательством десять дней для того, чтобы выдвинуть новую кандидатуру, которая будет представлять Архангельскую область в верхней палате парламента РФ»,— добавили в администрации.

Андрей Прах