Доходы россиян по вкладам достигнут 9 трлн рублей

Рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей уже по итогам первого полугодия, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценкам ВТБ, в 2025 году рынок розничных сбережений вырастет на 11,6 трлн рублей – пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд.

Основным драйвером роста рынка снова будут рублевые вклады, портфель которых увеличится на 22%, до 64 трлн. Доля национальной валюты на счетах населения в банках вырастет до 94%.

«В этом году финансовый рынок снова будет «сверять часы» по времени вкладчика. Многие россияне, отложившие крупные покупки с прошлого года, продолжат копить на них с помощью депозитов и накопительных счетов, только база роста будет уже значительно выше. – сказал Георгий Горшков.