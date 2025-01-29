В регионе вырастут штрафы за нарушение требований антитеррористической комиссии

В Ярославской области вырастут штрафы за неисполнение или нарушение требований антитеррористической комиссии региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Губернатор Михаил Евраев объяснил повышение штрафов текущей ситуаций. Господин Евраев напомнил, что в 2024 году регион семь раз пытались атаковать с помощью 16 беспилотников, и в таких условиях нужно «быть готовым ко всему».

Кроме того, губернатор рассказал, что в январе сотрудники ФСБ, министерства региональной безопасности, МЧС и Росгвардии проверили предприятия топливно-энергетического комплекса и обнаружили «значительные нарушения антитеррористического законодательства и противопожарных норм».

«Материалы для внесения изменений в закон Ярославской области "Об административных правонарушениях" подготовлены. Для должностных лиц штрафные санкции могут составить от 30 до 50 тыс. руб., а сейчас от 20 до 30 тыс. Для юрлиц в настоящее время – от 40 до 60 тыс. руб., предлагаем заменить на суммы от 100 до 250 тыс. Мы ставим максимальную планку»,— заявил министр региональной безопасности Сергей Гаврилов и добавил, что планируется увеличение штрафов и для граждан.

Как сообщил губернатор, в феврале повышение штрафов рассмотрит облдума.

Алла Чижова