За два года в Крыму продали национализированное имущество на 4,8 млрд рублей

За 2023–2024 годы от реализации национализированного имущества в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд руб. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов по итогам заседания президиума ведомства, всего за последние три года в перечень национализированного имущества вошло около 3,5 тыс. объектов.

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По сравнению с 2023 годом почти в 2,5 раза выросли доходы от сдачи имущества в аренду. Сегодня их объем составляет 938,08 млн руб.

По данным министра имущественных и земельных отношений Крыма Ларисы Кулинич, в прошлом году в результате мероприятий, проводимых министерством во взаимодействии с Госсоветом региона и профильными ведомствами, в бюджет Крыма поступило более 6,8 млрд руб. Доходы увеличились в том числе за счет направления более 500 претензий за фактическое пользование имуществом республики. На основании вступивших в законную силу решений судов взыскано более 5,2 млн руб.

Владимир Константинов рассказал, что из общего числа национализированных объектов примерно пятая часть обременена арестами, ипотекой, наличием перехода прав на других лиц после начала спецоперации.

«В основном это касается имущества украинских банков. Урегулирование этого вопроса проходит через судебные процедуры. При этом более 30% объектов требуют детальной инвентаризации, вследствие которой существенно меняется состав таких объектов»,— отметил господин Константинов.

Татьяна Ручкина