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Экс-глава самарского минстроя перешла на работу в Курскую область

Анна Урусова назначена на пост временно исполняющей обязанности первого заместителя министра строительства Курской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Анна Урусова

Анна Урусова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Анна Урусова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До Курской области Анна Урусова работала в самарском регионе. В частности, она временно исполняла обязанности областного министра строительства после ухода Алексея Веселова, бывшего заместителя главы Самары.

Кроме Анны Урусовой в Курской области работает другой кадр из Самары. Олеся Дворцова, которая ранее была депутатом Совета депутатов Самарского района, заняла пост советника врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Ее депутатские полномочия были прекращены.

Георгий Портнов

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