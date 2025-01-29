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Контрактник из Уфы подал в суд на ФНС за проверку его компании

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск предпринимателя Руслана Ардашитова к межрайонной инспекции ФНС №31 по Башкирии и региональному правительству. Истец просит признать незаконными действия налогового органа и установить факт распространения гарантий и мер поддержки на служащих по контракту и членов их семей. Решение о передаче дела по подсудности принял Кировский райсуд Уфы на прошедшем на этой неделе заседании.

Согласно материалам дела, Руслан Ардашитов с 22 апреля 2024 года является единственным участником и директором ООО «Корпорация развития производителей кровельно-фасадных профилей» («КРПКФП»). За 10 дней до этого он заключил контракт с Минобороны РФ на один год о прохождении службы в зоне СВО. В мае решением инспекции была назначена выездная налоговая проверка ООО «КРПКФП». По мнению истца, проведение проверки в отсутствие единственного учредителя, находящегося на СВО, незаконно.

С ходатайством о передаче дела выступил представитель ФНС. Удовлетворяя заявление, суд согласился с позицией ответчика, что спор носит экономический характер.

ООО «КРПКФП» зарегистрировано в ноябре 2012 года в Уфе. Компания специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. За 2023 год прибыль компании составила 8,4 млн руб. при выручке 10,5 млрд руб.

Венера Хисамова

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