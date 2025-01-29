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В 2024 году в Башкирии произвели сельхозпродукцию на 251 млрд рублей

В Башкирии в прошлом году валовое производство продукции сельского хозяйства составило 251,7 млрд руб., сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

«Сельхозпредприятия республики в прошлом году произвели продукции на 111 млрд руб., индекс вырос почти до 107%, в фермерских хозяйствах показатели составили 33,3 млрд руб. и 105%»,— отметил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. В личных хозяйствах производство продолжает падать, отметил господин Фазрахманов. Доля товарного сектора в агропромышленном комплексе региона достигла 60% и будет расти дальше, считает министр.

Майя Иванова

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