Кубань заняла седьмое место по привлекательности для шопинга интуристов
Краснодарский край занял седьмое место среди всех регионов России по привлекательности для шопинга иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цифрового оператора системы tax free в России DigiTaxFree.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Самыми выгодными для шопинга регионами в 2024 году для интуристов стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место — у Московской, четвертое — у Свердловской областей. В топ-5 регионов также входит Татарстан.
По данным DigiTaxFree, в Тульской области рост ритейла составил 2,9% в сравнении с 2023 годом. В Тульской и Томской областях, в Чеченской Республике в 2024 году увеличилось число магазинов розничной торговли. Исполнительный директор DigiTaxFree Вадим Клементьев отмечает, что рост ритейла в некоторых регионах связан с увеличением въездного потока интуристов в Россию. При этом в некоторых регионах была отрицательная динамика из-за участия в эксперименте по возмещению НДС иностранным туристам.