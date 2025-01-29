В полиции Кубани предупредили о схеме мошенничества с дубайским шоколадом

Мошенники на фоне растущего спроса на дубайский шоколад выманивают персональные данные и распространяют вредоносные программы через фальшивые интернет-магазины, предупреждают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flowwow.com Фото: flowwow.com

«Злоумышленники распространяют вредоносное ПО или выманивают персональные данные через фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. К слову, компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях»,— сообщается в Telegram-канале полиции.

Осенью прошлого года «Ъ-FM» сообщал, что продавцы дубайского шоколада не успевают покрыть спрос россиян. Цены на дубайские шоколадки на маркетплейсах достигают 5-6 тыс. руб. за 200-граммовую плитку. Как правило, с фисташковой начинкой.

Наталья Решетняк