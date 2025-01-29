СКР: заявления о факте пыток в отделе полиции Тюмени не подтвердились

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тюменской области провел проверку по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) после заявления жителя Тюмени Тимура Сулейманова о пытках в отделе полиции на ул. 30 лет Победы, 6. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе регионального СК, после проведенной проверки факты пыток не подтвердились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проверка была проведена еще в прошлом году. Повреждений на теле обвиняемого не зафиксировано, факты пыток не подтвердились», — сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», инцидент произошел в декабре 2024 года, когда суд арестовал Тимура Сулейманова по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам его адвоката Андрея Бекина, его доверитель обвиняется в том, что занял у своего коллеги около 2 млн руб. и не вернул в срок.

Защитник сообщал, что в отделе полиции во время допроса обвиняемый дал признательные показания, однако, несмотря на это оперативники якобы применили к нему пытки током. В заявлении господин Бекин просил истребовать видеозаписи с камер видеонаблюдения, провести опрос его подзащитного и провести судебно-медицинскую экспертизу для установления следов, которые могли остаться на теле Тимура Сулейманова.

Мария Шараева