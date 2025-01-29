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СК начал проверку заявления о пытках в отделе полиции Тюмени

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тюменской области начал проверку по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) после заявления жителя Тюмени Тимура Сулейманова о пытках в отделе полиции на ул. 30 лет Победы, 6, сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Андрей Бекин.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам адвоката, инцидент произошел в декабре 2024 года, когда его доверителя арестовали по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тимур Сулейманов, по словам Андрея Бекина, обвиняется в том, что занял у своего коллеги около 2 млн руб. и не вернул в срок.

Защитник подчеркнул, что в отделе полиции во время допроса обвиняемый дал признательные показания, однако, несмотря на это оперативники якобы применили к нему пытки. «Они положили его на пол, спустили штаны, надели шапку на голову и обвязали скотчем, к ноге что-то привязали и подключили, в руку положили что-то мокрое и били током несколько раз»,— говорится в заявлении, направленном в региональный СК.

В заявлении господин Бекин просит истребовать видеозаписи с камер видеонаблюдения, провести опрос его подзащитного и провести судебно-медицинскую экспертизу для установления следов, которые могли остаться на теле Тимура Сулейманова.

Мария Шараева

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