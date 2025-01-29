Ярославский суд взыскал деньги за контрафактные диски с песнями Трофимова

В Ярославской области суд удовлетворил иск музыкального лейбла и взыскал с предпринимательницы из Ростова Великого компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим)

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим)

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Речь идет о дисках с песнями Сергея Трофимова, известного по песням «Ветер в голове», «Я сегодня ночевал с женщиной любимою» и другим. Правообладателем части его песен является лейбл United Music Group.

В пресс-службе ведомства рассказали, что предпринимательница продавала CD-диски с песнями популярного артиста. При этом лейбл не вводил такой диск в законный оборот.

Через суд лейбл взыскал с предпринимательницы 275 тыс. руб. Добиться выплаты денег помогли судебные приставы.

Алла Чижова