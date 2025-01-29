Имя нарицательное

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Ретроспектива образов Рене Зеллвегер
14 февраля выходит фильм «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» — четвертая часть франшизы про неугомонную Бриджит Джонс. «Коммерсантъ Стиль» отслеживает эволюцию образа актрисы Рене Зеллвегер, сыгравшей в картине главную роль.
Хью Грант и Рене Зеллвегер на премьерном показе фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», Париж, 2025 год
Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images
«Дневник Бриджит Джонс» можно назвать символом феминизма нулевых и, пожалуй, самым вдохновляющим женским романом тех лет: главная героиня воплощает собой все нюансы жизни одинокой работающей женщины 30 лет — поиск «своего» мужчины, вечеринки с друзьями, смешные ситуации дома и на работе, много сомнений по поводу своей внешности. Рене Зеллвегер так мастерски вписалась в эту роль в одноименном фильме, что со временем стала автоматически восприниматься как Бриджит Джонс. За последние 20 лет она снялась в трех картинах, которые рассказывают о том, как меняется жизнь милой незадачливой Бридж, а уровень популярности темы даже не думает снижаться. Секрет романа Хелен Филдинг (как и фильмов этой своеобразной вселенной) — в той самой Бриджит, воплощенной Рене, в которой многие из нас узнают себя. За десятилетия своего пребывания в центре внимания актриса создала бесчисленное множество образов как в кино, так и на красных ковровых дорожках — посмотрим на самые запоминающиеся.