Имя нарицательное

14 февраля выходит фильм «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» — четвертая часть франшизы про неугомонную Бриджит Джонс. «Коммерсантъ Стиль» отслеживает эволюцию образа актрисы Рене Зеллвегер, сыгравшей в картине главную роль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хью Грант и Рене Зеллвегер на премьерном показе фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», Париж, 2025 год

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images Хью Грант и Рене Зеллвегер на премьерном показе фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», Париж, 2025 год

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

«Дневник Бриджит Джонс» можно назвать символом феминизма нулевых и, пожалуй, самым вдохновляющим женским романом тех лет: главная героиня воплощает собой все нюансы жизни одинокой работающей женщины 30 лет — поиск «своего» мужчины, вечеринки с друзьями, смешные ситуации дома и на работе, много сомнений по поводу своей внешности. Рене Зеллвегер так мастерски вписалась в эту роль в одноименном фильме, что со временем стала автоматически восприниматься как Бриджит Джонс. За последние 20 лет она снялась в трех картинах, которые рассказывают о том, как меняется жизнь милой незадачливой Бридж, а уровень популярности темы даже не думает снижаться. Секрет романа Хелен Филдинг (как и фильмов этой своеобразной вселенной) — в той самой Бриджит, воплощенной Рене, в которой многие из нас узнают себя. За десятилетия своего пребывания в центре внимания актриса создала бесчисленное множество образов как в кино, так и на красных ковровых дорожках — посмотрим на самые запоминающиеся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рене Зеллвегер на премьере фильма «Джерри Магуайер», в которой она сыграла одну из главных ролей, Нью-Йорк, 1996 год Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images На премьерном показе фильма «Истинные ценности», Калифорния, 1998 год Фото: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images На красной ковровой дорожке 71-й церемонии вручения премии «Оскар» в платье L’Wren Scott, Лос Анджелес, 2001 год Фото: Peter Jordan - PA Images / PA Images / Getty Images На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 1999 год Фото: Trevor Gillespie Рене Зеллвегер в фильме «Холостяк», 1999 год. Фото: Getty Images На церемонии вручения премии Vogue Fashion Awards в Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, 2000 год Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Актеры Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант на премьере фильма «Дневник Бриджит Джонс», Лондон, 2001 год Фото: Dave Hogan / Getty Images На вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Лос-Анджелес, 2001 год Фото: Getty Images Рене Зеллвегер и Хью Грант на 58-ой церемонии награждения премии Golden Globe, Беверли-Хиллз, Калифорния, 2001 год Фото: Getty Images Во время специального показа фильма «Чикаго», Нью-Йорк, 2002 год. Рене Зеллвегер исполнила в нем одну из главных ролей, Рокси Харт и была номинирована на премию «Оскар» Фото: KMazur / WireImage Актеры Хью Грант, Рене Зеллвегер и Колин Ферт представляют фильм «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год Фото: Kurt Vinion / WireImage На показе фильма «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год Фото: Franco Origlia / Getty Images Рене Зеллвегер получает звезду на «Аллее Славы» в Голливуде, Калифорния, 2005 год Фото: Stephen Shugerman / Getty Images На пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Нокдаун», Токио, 2005 год. Партнером Рене Зеллвегер по фильму стали Рассел Кроу и Пол Джаматти, которые были номинированы на премии «Золотой Глобус» и «Оскар» Фото: Junko Kimura / Getty Images На премьерном показе фильма «Би Муви: Медовый заговор», Берлин, 2007 год Фото: Sean Gallup / Getty Images Рене Зеллвегер на одном из светских мероприятий в Беверли-Хиллс, Калифорния, 2010 год Фото: Jason LaVeris / FilmMagic На вечере журнала Elle, Беверли-Хиллс, Калифорния, 2014 год Фото: Jason Merritt / Getty Images for ELLE Рене Зеллвегер на премьере фильма «Такой же другой, как и я», Калифорния, США, 2017 год Фото: Jason LaVeris / FilmMagic На пресс-конференции, посвященной выходу сериала «Что/если», Голливуд, Калифорния, 2019 год Фото: Vera Anderson / WireImage Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии «Оскар» со статуэткой — за главную роль в биографическом фильме о последних годах жизни певицы Джуди Гарланд «Джуди», Лос-Анджелес, Калифорния, 2020 год Фото: Terence Patrick / Getty Images for Turner На церемонии EE British Academy Film Awards, Лондон, 2020 год Фото: Getty Images На премьерном показе сериала «Кое-что о Пэм», в котором Рене Зеллвегер не только сыграла главную роль, но и стала продюсером. Нью-Йорк, 2022 год Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Рене Зеллвегер родом из Техаса: актриса выступает на концерте в Остине, 2023 год Фото: Lorne Thomson / Redferns Следующая фотография 1 / 23 Рене Зеллвегер на премьере фильма «Джерри Магуайер», в которой она сыграла одну из главных ролей, Нью-Йорк, 1996 год Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images На премьерном показе фильма «Истинные ценности», Калифорния, 1998 год Фото: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images На красной ковровой дорожке 71-й церемонии вручения премии «Оскар» в платье L’Wren Scott, Лос Анджелес, 2001 год Фото: Peter Jordan - PA Images / PA Images / Getty Images На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 1999 год Фото: Trevor Gillespie Рене Зеллвегер в фильме «Холостяк», 1999 год. Фото: Getty Images На церемонии вручения премии Vogue Fashion Awards в Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, 2000 год Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Актеры Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант на премьере фильма «Дневник Бриджит Джонс», Лондон, 2001 год Фото: Dave Hogan / Getty Images На вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Лос-Анджелес, 2001 год Фото: Getty Images Рене Зеллвегер и Хью Грант на 58-ой церемонии награждения премии Golden Globe, Беверли-Хиллз, Калифорния, 2001 год Фото: Getty Images Во время специального показа фильма «Чикаго», Нью-Йорк, 2002 год. Рене Зеллвегер исполнила в нем одну из главных ролей, Рокси Харт и была номинирована на премию «Оскар» Фото: KMazur / WireImage Актеры Хью Грант, Рене Зеллвегер и Колин Ферт представляют фильм «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год Фото: Kurt Vinion / WireImage На показе фильма «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год Фото: Franco Origlia / Getty Images Рене Зеллвегер получает звезду на «Аллее Славы» в Голливуде, Калифорния, 2005 год Фото: Stephen Shugerman / Getty Images На пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Нокдаун», Токио, 2005 год. Партнером Рене Зеллвегер по фильму стали Рассел Кроу и Пол Джаматти, которые были номинированы на премии «Золотой Глобус» и «Оскар» Фото: Junko Kimura / Getty Images На премьерном показе фильма «Би Муви: Медовый заговор», Берлин, 2007 год Фото: Sean Gallup / Getty Images Рене Зеллвегер на одном из светских мероприятий в Беверли-Хиллс, Калифорния, 2010 год Фото: Jason LaVeris / FilmMagic На вечере журнала Elle, Беверли-Хиллс, Калифорния, 2014 год Фото: Jason Merritt / Getty Images for ELLE Рене Зеллвегер на премьере фильма «Такой же другой, как и я», Калифорния, США, 2017 год Фото: Jason LaVeris / FilmMagic На пресс-конференции, посвященной выходу сериала «Что/если», Голливуд, Калифорния, 2019 год Фото: Vera Anderson / WireImage Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии «Оскар» со статуэткой — за главную роль в биографическом фильме о последних годах жизни певицы Джуди Гарланд «Джуди», Лос-Анджелес, Калифорния, 2020 год Фото: Terence Patrick / Getty Images for Turner На церемонии EE British Academy Film Awards, Лондон, 2020 год Фото: Getty Images На премьерном показе сериала «Кое-что о Пэм», в котором Рене Зеллвегер не только сыграла главную роль, но и стала продюсером. Нью-Йорк, 2022 год Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Рене Зеллвегер родом из Техаса: актриса выступает на концерте в Остине, 2023 год Фото: Lorne Thomson / Redferns

Ирина Кириенко