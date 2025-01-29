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Коммерсантъ FM
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Имя нарицательное

Ретроспектива образов Рене Зеллвегер

14 февраля выходит фильм «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» — четвертая часть франшизы про неугомонную Бриджит Джонс. «Коммерсантъ Стиль» отслеживает эволюцию образа актрисы Рене Зеллвегер, сыгравшей в картине главную роль.

Хью Грант и Рене Зеллвегер на премьерном показе фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», Париж, 2025 год

Хью Грант и Рене Зеллвегер на премьерном показе фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», Париж, 2025 год

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

Хью Грант и Рене Зеллвегер на премьерном показе фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», Париж, 2025 год

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

«Дневник Бриджит Джонс» можно назвать символом феминизма нулевых и, пожалуй, самым вдохновляющим женским романом тех лет: главная героиня воплощает собой все нюансы жизни одинокой работающей женщины 30 лет — поиск «своего» мужчины, вечеринки с друзьями, смешные ситуации дома и на работе, много сомнений по поводу своей внешности. Рене Зеллвегер так мастерски вписалась в эту роль в одноименном фильме, что со временем стала автоматически восприниматься как Бриджит Джонс. За последние 20 лет она снялась в трех картинах, которые рассказывают о том, как меняется жизнь милой незадачливой Бридж, а уровень популярности темы даже не думает снижаться. Секрет романа Хелен Филдинг (как и фильмов этой своеобразной вселенной) — в той самой Бриджит, воплощенной Рене, в которой многие из нас узнают себя. За десятилетия своего пребывания в центре внимания актриса создала бесчисленное множество образов как в кино, так и на красных ковровых дорожках — посмотрим на самые запоминающиеся.

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Рене Зеллвегер на премьере фильма «Джерри Магуайер», в которой она сыграла одну из главных ролей, Нью-Йорк, 1996 год

Рене Зеллвегер на премьере фильма «Джерри Магуайер», в которой она сыграла одну из главных ролей, Нью-Йорк, 1996 год

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

На премьерном показе фильма «Истинные ценности», Калифорния, 1998 год

На премьерном показе фильма «Истинные ценности», Калифорния, 1998 год

Фото: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images

На красной ковровой дорожке 71-й церемонии вручения премии «Оскар» в платье L’Wren Scott, Лос Анджелес, 2001 год

На красной ковровой дорожке 71-й церемонии вручения премии «Оскар» в платье L’Wren Scott, Лос Анджелес, 2001 год

Фото: Peter Jordan - PA Images / PA Images / Getty Images

На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 1999 год

На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 1999 год

Фото: Trevor Gillespie

Рене Зеллвегер в фильме «Холостяк», 1999 год.

Рене Зеллвегер в фильме «Холостяк», 1999 год.

Фото: Getty Images

На церемонии вручения премии Vogue Fashion Awards в Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, 2000 год

На церемонии вручения премии Vogue Fashion Awards в Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, 2000 год

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Актеры Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант на премьере фильма «Дневник Бриджит Джонс», Лондон, 2001 год

Актеры Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант на премьере фильма «Дневник Бриджит Джонс», Лондон, 2001 год

Фото: Dave Hogan / Getty Images

На вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Лос-Анджелес, 2001 год

На вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Лос-Анджелес, 2001 год

Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер и Хью Грант на 58-ой церемонии награждения премии Golden Globe, Беверли-Хиллз, Калифорния, 2001 год

Рене Зеллвегер и Хью Грант на 58-ой церемонии награждения премии Golden Globe, Беверли-Хиллз, Калифорния, 2001 год

Фото: Getty Images

Во время специального показа фильма «Чикаго», Нью-Йорк, 2002 год. Рене Зеллвегер исполнила в нем одну из главных ролей, Рокси Харт и была номинирована на премию «Оскар»

Во время специального показа фильма «Чикаго», Нью-Йорк, 2002 год. Рене Зеллвегер исполнила в нем одну из главных ролей, Рокси Харт и была номинирована на премию «Оскар»

Фото: KMazur / WireImage

Актеры Хью Грант, Рене Зеллвегер и Колин Ферт представляют фильм «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год

Актеры Хью Грант, Рене Зеллвегер и Колин Ферт представляют фильм «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год

Фото: Kurt Vinion / WireImage

На показе фильма «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год

На показе фильма «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Рене Зеллвегер получает звезду на «Аллее Славы» в Голливуде, Калифорния, 2005 год

Рене Зеллвегер получает звезду на «Аллее Славы» в Голливуде, Калифорния, 2005 год

Фото: Stephen Shugerman / Getty Images

На пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Нокдаун», Токио, 2005 год. Партнером Рене Зеллвегер по фильму стали Рассел Кроу и Пол Джаматти, которые были номинированы на премии «Золотой Глобус» и «Оскар»

На пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Нокдаун», Токио, 2005 год. Партнером Рене Зеллвегер по фильму стали Рассел Кроу и Пол Джаматти, которые были номинированы на премии «Золотой Глобус» и «Оскар»

Фото: Junko Kimura / Getty Images

На премьерном показе фильма «Би Муви: Медовый заговор», Берлин, 2007 год

На премьерном показе фильма «Би Муви: Медовый заговор», Берлин, 2007 год

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рене Зеллвегер на одном из светских мероприятий в Беверли-Хиллс, Калифорния, 2010 год

Рене Зеллвегер на одном из светских мероприятий в Беверли-Хиллс, Калифорния, 2010 год

Фото: Jason LaVeris / FilmMagic

На вечере журнала Elle, Беверли-Хиллс, Калифорния, 2014 год

На вечере журнала Elle, Беверли-Хиллс, Калифорния, 2014 год

Фото: Jason Merritt / Getty Images for ELLE

Рене Зеллвегер на премьере фильма «Такой же другой, как и я», Калифорния, США, 2017 год

Рене Зеллвегер на премьере фильма «Такой же другой, как и я», Калифорния, США, 2017 год

Фото: Jason LaVeris / FilmMagic

На пресс-конференции, посвященной выходу сериала «Что/если», Голливуд, Калифорния, 2019 год

На пресс-конференции, посвященной выходу сериала «Что/если», Голливуд, Калифорния, 2019 год

Фото: Vera Anderson / WireImage

Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии «Оскар» со статуэткой — за главную роль в биографическом фильме о последних годах жизни певицы Джуди Гарланд «Джуди», Лос-Анджелес, Калифорния, 2020 год

Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии «Оскар» со статуэткой — за главную роль в биографическом фильме о последних годах жизни певицы Джуди Гарланд «Джуди», Лос-Анджелес, Калифорния, 2020 год

Фото: Terence Patrick / Getty Images for Turner

На церемонии EE British Academy Film Awards, Лондон, 2020 год

На церемонии EE British Academy Film Awards, Лондон, 2020 год

Фото: Getty Images

На премьерном показе сериала «Кое-что о Пэм», в котором Рене Зеллвегер не только сыграла главную роль, но и стала продюсером. Нью-Йорк, 2022 год

На премьерном показе сериала «Кое-что о Пэм», в котором Рене Зеллвегер не только сыграла главную роль, но и стала продюсером. Нью-Йорк, 2022 год

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Рене Зеллвегер родом из Техаса: актриса выступает на концерте в Остине, 2023 год

Рене Зеллвегер родом из Техаса: актриса выступает на концерте в Остине, 2023 год

Фото: Lorne Thomson / Redferns

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Рене Зеллвегер на премьере фильма «Джерри Магуайер», в которой она сыграла одну из главных ролей, Нью-Йорк, 1996 год

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

На премьерном показе фильма «Истинные ценности», Калифорния, 1998 год

Фото: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images

На красной ковровой дорожке 71-й церемонии вручения премии «Оскар» в платье L’Wren Scott, Лос Анджелес, 2001 год

Фото: Peter Jordan - PA Images / PA Images / Getty Images

На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 1999 год

Фото: Trevor Gillespie

Рене Зеллвегер в фильме «Холостяк», 1999 год.

Фото: Getty Images

На церемонии вручения премии Vogue Fashion Awards в Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, 2000 год

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Актеры Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант на премьере фильма «Дневник Бриджит Джонс», Лондон, 2001 год

Фото: Dave Hogan / Getty Images

На вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Лос-Анджелес, 2001 год

Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер и Хью Грант на 58-ой церемонии награждения премии Golden Globe, Беверли-Хиллз, Калифорния, 2001 год

Фото: Getty Images

Во время специального показа фильма «Чикаго», Нью-Йорк, 2002 год. Рене Зеллвегер исполнила в нем одну из главных ролей, Рокси Харт и была номинирована на премию «Оскар»

Фото: KMazur / WireImage

Актеры Хью Грант, Рене Зеллвегер и Колин Ферт представляют фильм «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год

Фото: Kurt Vinion / WireImage

На показе фильма «Бриджит Джонс: грани разумного», Берлин, 2004 год

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Рене Зеллвегер получает звезду на «Аллее Славы» в Голливуде, Калифорния, 2005 год

Фото: Stephen Shugerman / Getty Images

На пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Нокдаун», Токио, 2005 год. Партнером Рене Зеллвегер по фильму стали Рассел Кроу и Пол Джаматти, которые были номинированы на премии «Золотой Глобус» и «Оскар»

Фото: Junko Kimura / Getty Images

На премьерном показе фильма «Би Муви: Медовый заговор», Берлин, 2007 год

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рене Зеллвегер на одном из светских мероприятий в Беверли-Хиллс, Калифорния, 2010 год

Фото: Jason LaVeris / FilmMagic

На вечере журнала Elle, Беверли-Хиллс, Калифорния, 2014 год

Фото: Jason Merritt / Getty Images for ELLE

Рене Зеллвегер на премьере фильма «Такой же другой, как и я», Калифорния, США, 2017 год

Фото: Jason LaVeris / FilmMagic

На пресс-конференции, посвященной выходу сериала «Что/если», Голливуд, Калифорния, 2019 год

Фото: Vera Anderson / WireImage

Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии «Оскар» со статуэткой — за главную роль в биографическом фильме о последних годах жизни певицы Джуди Гарланд «Джуди», Лос-Анджелес, Калифорния, 2020 год

Фото: Terence Patrick / Getty Images for Turner

На церемонии EE British Academy Film Awards, Лондон, 2020 год

Фото: Getty Images

На премьерном показе сериала «Кое-что о Пэм», в котором Рене Зеллвегер не только сыграла главную роль, но и стала продюсером. Нью-Йорк, 2022 год

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Рене Зеллвегер родом из Техаса: актриса выступает на концерте в Остине, 2023 год

Фото: Lorne Thomson / Redferns

Ирина Кириенко

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