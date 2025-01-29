В Самаре объявлен карантин по водной лихорадке

Очаг лептоспироза, или водной лихорадки, выявлен на территории Самары. Он обнаружен в Кировском районе города на улице Свободы, 149, в квартире 18. Приказ комитета ветеринарии Самарской области об ограничительных мероприятиях опубликован на портале правовой информации.

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В связи с этим в указанном жилом помещении, которым владеет Дианова Л.П., введен карантин. Территория в радиусе 1 км признана неблагополучным пунктом по лептоспирозу. Ее посещение посторонним лицам запрещено. На территории проведут обследования, вакцинацию, а также специальные мероприятия.

Лептоспироз (он же — болезнь Васильева-Вейля или нанукаями) представляет собой острое инфекционное заболевание. Его вызывают патогенные бактерии рода Leptospira, которые поражают разные органы, включая печень, почки, мышцы, легкие, центральную нервную систему (ЦНС) и селезенку.

При лептоспирозе наблюдаются общая инфекционная интоксикация, увеличение печени и селезенки, распад мышечной ткани и почечные синдромы.

Георгий Портнов